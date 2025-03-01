Zum Inhalt springenBarrierefrei
One TerraStaffel 3Folge 2
Folge 2: Eremitage - Palast der Katzen

13 Min.Ab 6

Das Eremitage-Museum von St. Petersburg beherbergt viele Kunstschätze von Weltruhm. Hunderte von Besuchern stehen täglich auf dem Schlossplatz vor dem Winterpalast an, um die Ausstellungen zu besichtigen - und wundern sich, wer sie als erster am Eingang empfängt: Der Kater Vasya. Das stolze Tier ist nicht alleine, über 50 Katzen sind in der Eremitage zu Hause...

