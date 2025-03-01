Rund um den Globus
Folge 5: Hannah und die Shetland-Ponys
13 Min.Ab 6
Gerade einmal 22.000 Einwohner teilen sich auf den Shetland-Inseln eine reiche Tierwelt, beeindruckende Torflandschaften und schroffe, von der wilden Meeresbrandung gepeitschte Felsen. Wohl bekanntester Export der 16 Inseln sind die kleinen robusten Ponys. Auch die zwölfjährige Hannah ist vernarrt in die Tiere. Sie will sich für Großbritanniens bedeutendstes Ponyrennen in London qualifizieren.
