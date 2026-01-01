Rund um den Globus
Folge 1: Die Glücksvögel von Buthan
14 Min.Ab 6
Im Königreich Buthan, mitten im Himalaya, gelten Kraniche als Vögel des Glücks. Das Phobjikha-Tal, tief im Inneren des Landes, ist ihr Winterquartier. Seit Monaten war kein Ruf der Tiere zu hören. Der elfjährige Karma wartet schon sehnsüchtig auf die Zugvögel. Er ist ein wahrer Kranich-Fan. Dann sind die beliebten Kraniche endlich da!
Rund um den Globus
Genre:Dokumentation
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© MedienKontor Movie GmbH