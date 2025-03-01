Yoga - Soguna zeigt ihr KönnenJetzt kostenlos streamen
Folge 2: Yoga - Soguna zeigt ihr Können
13 Min.Ab 6
Das Dorf Bellur im Süden von Indien ist der Geburtsort des Yoga-Meisters B.K.S. Iyengar. Seit einem Jahrzehnt lernen hier Schüler nicht nur Lesen und Schreiben, sondern auch Iyengar-Yoga. Eine der besten Yoga-Schülerinnen ist Soguna. Die 16-Jährige hat einen großen Traum: Zum Internationalen Yoga - Tag möchte sie ihr Können einem großen Publikum fehlerfrei präsentieren.
