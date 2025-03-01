Rund um den Globus
Folge 6: Die Insel der Haie
14 Min.Ab 12
Die Isla del Coco liegt mitten im Pazifischen Ozean, rund 500 Kilometer von Costa Rica entfernt. Früher sollen Piraten hier ihre Goldschätze versteckt haben, heute ist die Natur der größte Schatz. Viele Hai-Arten tummeln sich rund um das Eiland. Die Meeresbiologen Ilena und Andrès tauchen zu den imposanten Raubfischen ab, um sie besser erforschen zu können.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Rund um den Globus
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Tiere, Natur
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© MedienKontor Movie GmbH