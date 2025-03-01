Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Rund um den Globus

Die Spinnenjäger von Venezuela

One TerraStaffel 5Folge 8
Die Spinnenjäger von Venezuela

Die Spinnenjäger von VenezuelaJetzt kostenlos streamen

Rund um den Globus

Folge 8: Die Spinnenjäger von Venezuela

13 Min.Ab 6

Die Vogelspinnen im Amazonas-Regenwald sind die größten der Welt. Und sie stehen auf der Speisekarte der Piaroa. Während der Regenzeit erbeuten die Ur-Einwohner aus Venezuela nur selten Vögel und Wild. Dann jagen sie Vogelspinnen. Zwar ist ein Biss nicht gefährlicher als der Stich einer Biene oder Wespe, trotzdem kann eine Begegnung mit einer Riesenvogelspinne sehr unangenehme Folgen haben.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Rund um den Globus
One Terra
Rund um den Globus

Rund um den Globus

Alle 5 Staffeln und Folgen