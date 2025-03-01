Zum Inhalt springenBarrierefrei
Basketball - Deysis großer Traum

One TerraStaffel 5Folge 4
Basketball - Deysis großer Traum

Folge 4: Basketball - Deysis großer Traum

14 Min.Ab 6

Die Kinder aus den Bergen von Oaxaca in Mexiko zählen zu den besten Nachwuchs-Basketballern des Landes. Die 13-jährige Deysi ist eines der größten Talente. Gemeinsam mit ihren Mitspielern tritt sie bei einem großen Turnier an. Gewinnt das Team, darf es sich sogar mit Mannschaften in den USA messen. Das will Deysi unbedingt schaffen - denn in den USA lebt ihr Vater als Tagelöhner.

One Terra
