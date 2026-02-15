Salvage Kings - Demolieren und kassieren
Folge 1: Episode 1
41 Min.Folge vom 15.02.2026Ab 12
Ted Finch begrüßt zwei neue Mitglieder in seinem Team: Brandon und Maya. Die beiden dürfen sich gleich bei einem Auftrag beweisen. In Timmins, einer alten Bergbaustadt, sollen mehrere Gebäude abgerissen werden. Da in diesem Ort früher Gold gefunden wurde, hegt Ted große Hoffnungen auf verborgene Schätze.
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Salvage Kings - Demolieren und kassieren
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Sammlerstücke, Dokumentation
Produktion:CA, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Nelvana International Limited