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Salvage Kings - Demolieren und kassieren

Episode 8

ProSieben MAXXStaffel 2Folge 8vom 01.03.2026
Episode 8

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Salvage Kings - Demolieren und kassieren

Folge 8: Episode 8

42 Min.Folge vom 01.03.2026Ab 12

Eine Kirche in Griffith, Ontario, muss abgerissen werden. Ted und sein Team haben zwei Tage Zeit, um das alte Gebäude zu entrümpeln. Die Männer haben es vor allem auf die Buntglasfenster abgesehen, die sie äußerst vorsichtig entfernen müssen.

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