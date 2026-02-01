Salvage Kings - Demolieren und kassieren
Folge 3: Episode 3
42 Min.Folge vom 22.02.2026Ab 12
Priestly Demolition erhält den Auftrag, ein Hotel in Toronto abzureißen. Ted und sein Team rücken an, um das Gebäude nach wertvollen Schätzen zu durchsuchen. Außerdem hat der Profi das Gefühl, dass sich unter dem Grundstück etwas verstecken könnte ...
Genre:Dokumentation, Unterhaltung
Produktion:CA, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Nelvana International Limited