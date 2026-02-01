Salvage Kings - Demolieren und kassieren
Folge 6: Episode 6
41 Min.Folge vom 22.02.2026Ab 12
Ted spricht mit Brandon über seine Zukunft im Team. Der junge Mitarbeiter muss noch einiges lernen, bevor er selbstständig Verkaufsgespräche mit den Kunden führen kann. Außerdem fahren die beiden gemeinsam mit Justin nach North Bay, um eine Bäckerei und einen alten Kirchturm auszuräumen.
Genre:Reality, Sammlerstücke, Dokumentation
Produktion:CA, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Nelvana International Limited