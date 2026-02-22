Salvage Kings - Demolieren und kassieren
Folge 2: Episode 2
42 Min.Folge vom 22.02.2026Ab 12
Das Team um Ted Finch befindet sich nach wie vor in der alten Goldgräberstadt Timmins. Die Männer möchten eine komplette Bar aus einem ehemaligen Hotel entfernen und diese später verkaufen. Doch die Größe und das Gewicht des Möbelstücks stellen ein Problem dar.
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Salvage Kings - Demolieren und kassieren
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Sammlerstücke, Dokumentation
Produktion:CA, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Nelvana International Limited