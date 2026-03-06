Sonniger Freitag mit selbstgemachten EisbechernJetzt kostenlos streamen
SAT.1-Frühstücksfernsehen
Folge vom 06.03.2026: Sonniger Freitag mit selbstgemachten Eisbechern
44 Min.Folge vom 06.03.2026Ab 12
Für die optimalen Wochenend-Feelings zeigen wir, wie wir die leckeren Eisbecher-Klassiker selbst zu Hause zubereiten können. Außerdem informieren und diskutieren wir über die steigenden Preise und eine mögliche Spritpreisbremse.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Nachrichten, Unterhaltung
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1