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SAT.1-Frühstücksfernsehen

Sonniger Freitag mit selbstgemachten Eisbechern

SAT.1Folge vom 06.03.2026
Sonniger Freitag mit selbstgemachten Eisbechern

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SAT.1-Frühstücksfernsehen

Folge vom 06.03.2026: Sonniger Freitag mit selbstgemachten Eisbechern

44 Min.Folge vom 06.03.2026Ab 12

Für die optimalen Wochenend-Feelings zeigen wir, wie wir die leckeren Eisbecher-Klassiker selbst zu Hause zubereiten können. Außerdem informieren und diskutieren wir über die steigenden Preise und eine mögliche Spritpreisbremse.

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