Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
SAT.1-Frühstücksfernsehen

In den Montagmorgen mit Affenbaby Punch, Wahl-Update und Fake-News-Check

SAT.1Folge vom 09.03.2026
In den Montagmorgen mit Affenbaby Punch, Wahl-Update und Fake-News-Check

In den Montagmorgen mit Affenbaby Punch, Wahl-Update und Fake-News-CheckJetzt kostenlos streamen

SAT.1-Frühstücksfernsehen

Folge vom 09.03.2026: In den Montagmorgen mit Affenbaby Punch, Wahl-Update und Fake-News-Check

39 Min.Folge vom 09.03.2026Ab 12

Zum Montag blicken wir auf die Ergebnisse der Landtagswahl in Baden-Württemberg und neuste Fake-News aus dem Netz. Für das Highlight der Sendung sorgt aber Reporter Olcay, der das Lieblingsplüschtier von Babyaffen Punch ergattern konnte.

Alle verfügbaren Folgen