Sat.1 NRW
Folge vom 16.12.2025
24 Min.
+++ Ärzteverband fordert Krankschreibung erst ab dem vierten Tag +++ AfD, Weihnachtsbaum und politische Diskussionen im Landtag +++ Xavier Naidoo's Comeback in Köln trotz umstrittener Äußerungen +++ Außerdem: Besorgniserregend frühe Grippe-Fälle in den Praxen, Brandserie in Lippstadt möglicherweise durch Feuerteufel, Bildungsinstitutionen klagen über übermäßige Bürokratie und unzureichende Ressourcen, brutaler Mordfall in Gelsenkirchen, Animal Hoarding in Olpe, der Weihnachtsbaums-Streit im Düsseldorfer Landtag, Xavier Naidoo's Wiederkehr auf die Bühne, massive Baukosten für Kulturhäuser und Wettervorhersage für die kommende Woche.
