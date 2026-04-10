Sat.1 NRW
Folge vom 10.04.2026: Sat.1 NRW 10.04.2026
24 Min.Folge vom 10.04.2026
+++ SEK-Einsatz in Dortmund: Streit eskaliert +++ Schiri-Streik: Aufstand gegen Spieler-Gewalt +++ Flippermeisterschaft in Bielefeld: Können oder Glücksspiel? Außerdem: Die Osterferien sind zu Ende und viele Nordrhein-Westfalen sind auf der Heimkehr, trotz dem Lufthansa-Streik. Ein Blick auf das aktuelle Problem in der Wuppertaler Kreisliga A, wo die Schiedsrichter aufgrund von Gewaltandrohungen streiken. Bewundernswertes Tischtennis-Spiel von einem Mann aus Düsseldorf, der trotz fehlender Hände beeindruckend spielt. Ein Hype-Cafe in Köln-Ehrenfeld sorgt für Probleme bei Anwohnern. Wichtige Fußballspiele stehen am Wochenende an und die Spannung ist groß. Abschließend noch einen Blick auf die Wetterprognosen für die nächsten Tage.
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Genre:Nachrichten
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