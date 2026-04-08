Sat.1 NRW
Folge vom 08.04.2026: Sat.1 NRW 08.04.2026
24 Min.Folge vom 08.04.2026
+++ Zweiwöchige Waffenruhe zwischen Iran und USA bringt günstigeren Sprit +++ Brand in Mönchengladbacher Mehrfamilienhaus verhindert durch Nachbarn +++ Große Fresschallenge in Eschweiler +++ Außerdem: tödlicher Unfall auf der A44 bei Jülich, Sanierungsarbeiten am Rheinufertunnel in Düsseldorf, Special Olympics-Action in Köln, drohende Zerstörung eines Schrebergartens in Essen, hilfsbedürftiges Kätzchen in Witten, die neue "Retro Classics Essen" Messe, und neue Bennett-Kängurus im Tiergarten Kleve. Zum Abschluss gibt's das Wetter mit besonderem Fokus auf Borbeck, einem Stadtteil von Essen.
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Genre:Nachrichten
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