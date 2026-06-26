Sat.1 NRW
Folge vom 26.06.2026: Sat.1 NRW 26.06.2026
+++ Hitziges Hin und Her: Distanzunterricht wegen Hitze in Dortmunder Schule +++ Badetag mit Blaulicht: Familie mit autistischer Tochter erhält Polizeieskorte und Hausverbot im Freibad +++ Brummi-Bremser: Menschen warnen mit Fahnen vor Brücke in Lüchde +++ Außerdem: Diskussion um eine Regelung, die die Bezirksregierung für Distanzunterricht bei Hitze in der Schule vorsieht. Die Bundesregierung hat entschieden, den Großteil der Mehrkosten, die den Kommunen durch deren zusätzliche Aufgaben aufgebürdet wurden, zu übernehmen. Die angeschlagene Warenhauskette Galeria erhält eine Finanzspritze von bis zu 160 Millionen Euro. Ein Vorfall in einem Iserlohner Freibad führt zu einer Diskussion über den Umgang mit autistischen Personen. In NRW steigt die Anzahl der unbesetzten Hausarztsitze, besonders auf dem Land. In Lügde warnen Menschen mit Warnfahnen vor einer Brücke, unter der sich Lastwagen festfahren. Joe Laschet, Mode-Influencer und Sohn des ehemaligen NRW Ministerpräsidenten Armin Laschet, äußert sich zu modischen Fehlern von Politikern im Fernsehen.