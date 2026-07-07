Sat.1 NRW
Folge vom 07.07.2026: Sat.1 NRW 07.07.2026
+++ Brand in der Wahner Heide +++ Familienstreit in Unna +++ Kunstvolle Cupcakes von Lendita in Brühl +++ Außerdem: Aktuelle Informationen rund um den aufwendigen Kampf gegen den Waldbrand in der Wahner Heide, bei dem mögliche Kampfmittel unter der Erde eine große Herausforderung darstellen. Der Familienstreit in Unna, der zu einer Wohnsiedlungsabsperrung und einem SEK-Einsatz führte, ist ebenfalls Thema der heutigen Sendung, sowie die wunderschönen und leckeren Cupcakes von Lendita aus Brühl. Darüber hinaus berichten wir über die Belastung des Rheins durch PFAS-Chemikalien einer Deponie in Leverkusen, einen persönlichen Einblick in die Politik durch ein Gespräch mit dem neuen Bundes-FDP-Chef Wolfgang Kubicki, sowie die lautstarken Proteste der Kommunen vor dem Reichstagsgebäude in Berlin. Das Tennisturnier in Wimbledon und der Lokalmatador Jan-Lennard Struff aus Warstein sind ebenso ein Fokus unserer heutigen Ausgabe. Abgerundet wird das Nachrichtenmagazin durch die Mitteilung des Landeswettbewerbs der Schülerlotsen in Mettmann und das Wetter in NRW.