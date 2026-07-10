Sat.1 NRW
Folge vom 10.07.2026: Sat.1 NRW 10.07.2026
24 Min.Folge vom 10.07.2026
+++ WM-Frust führt zu Ausschreitungen in Düsseldorf +++ Durchbruch der Gesundheitsreform - mögliche finanzielle Auswirkungen +++ Bettelverbot in Dortmunder Außengastro stößt auf Kritik +++ Außerdem: Einstellung des Public Viewings in Dortmund wegen randalierender Fans, ehemaliges Model Hanna Hansen in Verbindung mit Salafisten, Kriminalität in Ahlen führt zu Großrazzia, Urteil im Fall Hürth, anstehende Landtagswahlen der NRW-AfD und anhaltende Probleme in der Dortmunder Innenstadt. Der Wochenrückblick beleuchtet humorvoll die Finanzspritzen für Kommunen, das letzte Stück Steinkohle und eine obskure Blitzer-Posse in Solingen.
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Genre:Nachrichten
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