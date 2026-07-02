Sat.1 NRW
Folge vom 02.07.2026: Sat.1 NRW 02.07.2026
+++ Sommer der Reformen: 34-Punkte-Plan der Bundesregierung +++ Polizeieinsatz in Remscheid mit tödlichen Folgen +++ Feuerwehraufklärungsvideo aus Iserlohn geht viral Außerdem: Einkommenssteuererleichterungen und Rentenpakete stehen auf der Agenda der Bundesregierung, Doch die Implementierung ist erst für die kommenden Jahre geplant. Die Pflegereform wirft ihre Schatten voraus und sorgt für Sorgenfalten bei Pflegebedürftigen und ihren Angehörigen. Ein brutaler Angriff auf eine Frau mitten in Essen hält die Polizei auf Trab. In Remscheid kommt es zu einem tödlichen Polizeieinsatz, nachdem ein Mann zwei Mädchen mit Pfefferspray attackiert hat. Ein Astronaut teilt seine Erfahrungen aus dem Weltall und räumt mit Verschwörungstheorien rund um die Mondlandung auf. Mit Lehramtsanwärtern besucht Schulministerin Feller das Jüdische Museum, um das Bewusstsein für Themen wie Demokratie und Antisemitismus zu schärfen. Ein Feuerwehraufklärungsvideo aus Iserlohn erreicht ein Millionenpublikum und sensibilisiert für die Gefahren von Gasbrennern. Unser Wetterbericht verspricht wechselhaftes Wetter mit sonnigen und regnerischen Abschnitten.