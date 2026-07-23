Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Sat.1 NRW

Sat.1 NRW 23.07.2026

SAT.1Folge vom 23.07.2026
Sat.1 NRW 23.07.2026

Sat.1 NRW 23.07.2026Jetzt kostenlos streamen

Sat.1 NRW

Folge vom 23.07.2026: Sat.1 NRW 23.07.2026

24 Min.Folge vom 23.07.2026

+++ XXL-Pumpe für Köln: Europas größte Flusswasser-Wärmepumpe +++ Weniger Gewalt in Stadien: Innenminister Reul stellt neues Sicherheitskonzept vor +++ Sommer, Sonne, Fehlanzeige: Hochsommer in NRW weicht grauem Himmel Außerdem: Unfallfotos einer jungen Frau, die in Dorsten die Kontrolle über ihr Auto verlor, das tragische Ende einer hoffnungsvollen Suche nach einem vermissten 16-Jährigen, und die Enthüllungen eines Sicherheitsfehlers, der einen geplanten Gefängnisausbruch in der JVA Siegburg verhinderte. Schauen Sie sich an, was hinter einem vermeintlichen Verkehrsteil, einer hohen Müllgebühr und der unzuverlässigen Sommerwettervorhersage steckt.

Alle verfügbaren Folgen