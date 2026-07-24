Sat.1 NRW
Folge vom 24.07.2026: Sat.1 NRW 24.07.2026
24 Min.Folge vom 24.07.2026
+++ Schuss in Sprockhövel: Aufdeckung des Täterprofils +++ Carsten Linnemann: Vom CDU-Generalsekretär zum Gesundheitsminister +++ Rollen für Robben: Skateboardtour von Mia über 1000 Kilometer zum Retten der Robben Außerdem: Gedenkveranstaltung für Love Parade Opfer in Duisburg, Jürgen Klopp wird neuer Bundestrainer, Erdbebenhilfe für Venezuela aus Deutschland, Maßnahmenpaket für Klimaschutz von der NRW-Landesregierung, interner Streit bei der AfD, Skateboardreise zum Retten der Robben, Wettervorhersage, und ein Wochenrückblick voller Kuriositäten in NRW.
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Genre:Nachrichten
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