Sat.1 NRW
Folge vom 11.08.2026: Sat.1 NRW 11.08.2026
24 Min.Folge vom 11.08.2026
+++ Fäuste und Chaos in Düren +++ Niedriger Pegel – Höhere Preise +++ WM der Hufen in Aachen Außerdem: Eskalierende Schlägerei in Düren mit schockierenden Videos, Serie von Autobränden in Köln und Mülheim, das Niedrigwasser des Rheins bedroht die Kraftstoffbranche, die anhaltende Hitze führt zu Problemen für Landwirte, das invasive Erdmandelgras bedroht die heimische Landwirtschaft, Aachen verwandelt sich in die Hauptstadt des Reitsports, die Herausforderungen des Kohleausstiegs 2030, und der Wetterbericht mit grandiosen Aussichten für die Sonnenfinsternis.
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Genre:Nachrichten
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