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Folge vom 14.08.2026: Sat.1 NRW 14.08.2026
24 Min.Folge vom 14.08.2026
+++ Flammen-Inferno in Hürtgenwald +++ Axt-Kampf in Düren +++ Leben auf der Kirmes in Crange +++ Außerdem: Notfallsanitäter-Azubis aus Wülfrath und Schwelm versuchen, einen Reanimations-Weltrekord aufzustellen. Der 1. FC Köln gewinnt vor Gericht: Die Ausbaupläne am Geißbockheim können nun verwirklicht werden. Extremschwimmerin Nathalie Pohl schwimmt 200 Kilometer von Frankfurt nach Köln. Die Wetteraussichten versprechen heftige Gewitter im Süden und leichten Regen im Norden.
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Genre:Nachrichten
Altersfreigabe:
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