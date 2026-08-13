Sat.1 NRW
Folge vom 13.08.2026: Sat.1 NRW 13.08.2026
24 Min.Folge vom 13.08.2026
+++ NRW in Flammen: Waldbrände breiten sich aus +++ Tödliches Familiendrama in Rheine +++ Sonnenfinsternis lockt Massen aus dem Haus +++ Außerdem: Unsicherheit um den Kohleausstieg, das Bettelverbot in Dortmund und seine Folgen, NRW-Arbeitsminister Laumann auf Ausbildungstour, ukrainische Kinder finden Erholung fernab vom Krieg und ein Exklusiv-Interview mit Thyssenkrupp-Chef Miguel López.
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Genre:Nachrichten
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