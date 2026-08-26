Sat.1 NRW
Folge vom 26.08.2026: Sat.1 NRW 26.08.2026
+++ Messer-Mord in Leverkusen +++ Die Bundesregierung macht Tempo +++ Deutsche Meisterschaft im Beachvolleyball in Dortmund statt Ostsee +++ Außerdem: Ein Riesenbrand hat Teile des Hohen Venns verwüstet, vermutlich durch den Einsatz einer landwirtschaftlichen Maschine. Belgische Staatsanwaltschaft ermittelt. Eine Brückenbaustelle in Münster wurde schneller als geplant beendet und könnte als Vorbild für zukünftige Baustellen dienen. Die Bundesregierung berät nach der Sommerpause über Maßnahmen, um die Wirtschaft anzukurbeln. Zahl der ehrenamtlichen Helfer in NRW sinkt, besonders bei der jüngeren Generation. Die Gamescom in Köln wird von Ministerpräsident Hendrik Wüst und Vizekanzler Lars Klingbeil eröffnet und startet mit einem neuen Rekord. Revierpark Wischlingen in Dortmund wird zur Bühne für die Deutsche Meisterschaft im Beachvolleyball. Bundesliga-Vorbereitung, Stimmung für Borussia Dortmund und Schalke 04. Wettervorhersage: Schauer, sonnige Phasen und möglicher Sturm.