Sat.1 NRW
Folge vom 19.08.2026: Sat.1 NRW 19.08.2026
24 Min.Folge vom 19.08.2026
+++ Feuer im Hohen Venn +++ Rheinpegel Update +++ 150 Fledermäuse in Anwaltskanzlei +++ Außerdem: Neueste Entwicklung der Spritpreise in NRW, der Deutsche Post rollt ihr Gesundheitsprogramm „Ergo²“ aus, ein behindertengerechtes Auto für Gina und ihre Familie aus Soest, die Finanzsituation der Städte in NRW, ein Interview mit dem NRW-Justizminister Benjamin Limbach und das Wetter für morgen.
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Genre:Nachrichten
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