Bürgerkrieg in Syrien

Kabel Eins DokuStaffel 2Folge 2vom 03.05.2024
44 Min.Folge vom 03.05.2024Ab 12

Seit Beginn des Bürgerkriegs in Syrien 2011 wurden über 400.000 Menschen getötet. Eine friedliche Protestbewegung wird durch den Diktatoren Bashar Al-Assad im Keim erstickt und geht über in einen zähen Krieg, in den sich mehrere einflussreiche Länder einmischen.

Kabel Eins Doku
