Schattenkriege - Machtpoker in der Krise
Folge 2: Bürgerkrieg in Syrien
44 Min.Folge vom 03.05.2024Ab 12
Seit Beginn des Bürgerkriegs in Syrien 2011 wurden über 400.000 Menschen getötet. Eine friedliche Protestbewegung wird durch den Diktatoren Bashar Al-Assad im Keim erstickt und geht über in einen zähen Krieg, in den sich mehrere einflussreiche Länder einmischen.
