Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Schattenkriege - Machtpoker in der Krise

US-Invasion in Panama

Kabel Eins DokuStaffel 2Folge 9vom 31.05.2024
US-Invasion in Panama

US-Invasion in PanamaJetzt kostenlos streamen

Schattenkriege - Machtpoker in der Krise

Folge 9: US-Invasion in Panama

43 Min.Folge vom 31.05.2024Ab 12

Am 20. Dezember 1989 fallen über 20.000 US-Soldaten in Panama ein. Unter der "Operation Just Cause? soll der militärische Diktator Manuel Noriega gestürzt werden. Welche Motive und Hintergründe liegen diesem Angriff wirklich zugrunde?

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Schattenkriege - Machtpoker in der Krise
Kabel Eins Doku
Schattenkriege - Machtpoker in der Krise

Schattenkriege - Machtpoker in der Krise

Alle 1 Staffeln und Folgen