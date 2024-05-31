Schattenkriege - Machtpoker in der Krise
Folge 9: US-Invasion in Panama
43 Min.Folge vom 31.05.2024Ab 12
Am 20. Dezember 1989 fallen über 20.000 US-Soldaten in Panama ein. Unter der "Operation Just Cause? soll der militärische Diktator Manuel Noriega gestürzt werden. Welche Motive und Hintergründe liegen diesem Angriff wirklich zugrunde?
Genre:Dokumentation, Geschichte, Krieg
Produktion:GB, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CIC Media