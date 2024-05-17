Schattenkriege - Machtpoker in der Krise
Folge 5: Kampf gegen Atomwaffen
43 Min.Folge vom 17.05.2024Ab 12
In den häufigsten Fällen liefen die Proteste gegen den Einsatz von Atomwaffen friedlich ab. Im Jahr 1985 ereignet sich allerdings ein Unglück, das den Höhepunkt in der Geschichte der Protestbewegung markiert: Ein Aktivist stirbt nach einer Bombenattacke auf ein Greenpeace-Schiff.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Schattenkriege - Machtpoker in der Krise
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Geschichte, Krieg
Produktion:GB, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CIC Media