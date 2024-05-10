Schattenkriege - Machtpoker in der Krise
Folge 4: Krieg in Afghanistan
42 Min.Folge vom 10.05.2024Ab 12
Seit dem Staatsstreich 1978 durch afghanische Kommunisten herrscht in Afghanistan Krieg. Verschiedene Akteure mischen sich ein, um das Land nach einiger Zeit wieder zu verlassen. Seit die USA ihren Rückzug erklärt hatten, hat die Taliban das Sagen.
Schattenkriege - Machtpoker in der Krise
Genre:Dokumentation, Geschichte, Krieg
Produktion:GB, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CIC Media