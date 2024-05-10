Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schattenkriege - Machtpoker in der Krise

Krieg in Afghanistan

Kabel Eins DokuStaffel 2Folge 4vom 10.05.2024
Krieg in Afghanistan

Folge 4: Krieg in Afghanistan

42 Min.Folge vom 10.05.2024Ab 12

Seit dem Staatsstreich 1978 durch afghanische Kommunisten herrscht in Afghanistan Krieg. Verschiedene Akteure mischen sich ein, um das Land nach einiger Zeit wieder zu verlassen. Seit die USA ihren Rückzug erklärt hatten, hat die Taliban das Sagen.

