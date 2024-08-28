Zum Inhalt springenBarrierefrei
NickelodeonStaffel 1Folge 13vom 28.08.2024
Kartoffel / Jonathan Pupswitz

Folge 13: Kartoffel / Jonathan Pupswitz

22 Min.Folge vom 28.08.2024Ab 6

Als sich seine Freunde ihrer Faszination für Steins Freundin Kartoffel hingeben, versucht Papier ihre Aufmerksamkeit zurückzugewinnen. // Papiers Freunde erfahren, dass dieser Pups-Witze nicht mag und wollen ihn genau damit zum Lachen bringen.

