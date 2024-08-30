Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Schere, Stein, Papier

NickelodeonStaffel 1Folge 15vom 30.08.2024
Zukunfts-Schere / Bleistift und Kartoffel

Zukunfts-Schere / Bleistift und KartoffelJetzt kostenlos streamen

Schere, Stein, Papier

Folge 15: Zukunfts-Schere / Bleistift und Kartoffel

22 Min.Folge vom 30.08.2024Ab 6

Jemand aus Scheres Vergangenheit taucht auf und droht, ihm den Hintern zu versohlen, es sei denn, Schere mäht seinen Rasen. Bleistift verirrt sich in den Bergen und versucht mit der nicht sehr hilfreichen Kartoffel, einen Weg nach Hause zu finden.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Schere, Stein, Papier
Nickelodeon

Schere, Stein, Papier

Alle 1 Staffeln und Folgen