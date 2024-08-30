Staffel 1Folge 15vom 30.08.2024
Zukunfts-Schere / Bleistift und Kartoffel
22 Min.Folge vom 30.08.2024Ab 6
Jemand aus Scheres Vergangenheit taucht auf und droht, ihm den Hintern zu versohlen, es sei denn, Schere mäht seinen Rasen. Bleistift verirrt sich in den Bergen und versucht mit der nicht sehr hilfreichen Kartoffel, einen Weg nach Hause zu finden.
Schere, Stein, Papier
Genre:Animation, Kinder, Comedy
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nickelodeon