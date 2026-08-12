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Schere, Stein, Papier

NickelodeonFolge vom 12.08.2026
Schere, der Superschurke / Nationaler Autowaschwettbewerb

Schere, der Superschurke / Nationaler AutowaschwettbewerbJetzt kostenlos streamen

Schere, Stein, Papier

Folge vom 12.08.2026: Schere, der Superschurke / Nationaler Autowaschwettbewerb

22 Min.Folge vom 12.08.2026Ab 6

Stein ist krank und kann das Autowasch-Team beim nationalen Autowasch-Tanzwettbewerb nicht anführen, also übernehmen seine Freunde. Schere glaubt, endlich seine Leidenschaft gefunden zu haben, als er sich mit dem Bösewicht Dreamscape zusammentut.

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