Folge vom 12.08.2026
Schere, der Superschurke / Nationaler AutowaschwettbewerbJetzt kostenlos streamen
Schere, Stein, Papier
Folge vom 12.08.2026: Schere, der Superschurke / Nationaler Autowaschwettbewerb
22 Min.Folge vom 12.08.2026Ab 6
Stein ist krank und kann das Autowasch-Team beim nationalen Autowasch-Tanzwettbewerb nicht anführen, also übernehmen seine Freunde. Schere glaubt, endlich seine Leidenschaft gefunden zu haben, als er sich mit dem Bösewicht Dreamscape zusammentut.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy
Produktion:US, 2024
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1, Season 1-2, Season 2: Nickelodeon Germany & © Season 1: Nickelodeon