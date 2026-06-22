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SCHÖN LAUT

Oma-Hände, Mund-Garage & die nackte Wahrheit

Studio BummensStaffel 2026Folge 11vom 22.06.2026
Oma-Hände, Mund-Garage & die nackte Wahrheit

Oma-Hände, Mund-Garage & die nackte WahrheitJetzt kostenlos streamen

SCHÖN LAUT

Folge 11: Oma-Hände, Mund-Garage & die nackte Wahrheit

61 Min.Folge vom 22.06.2026Ab 12

Heute lassen Vanessa und Lola bei „SCHÖN LAUT“ komplett die Hüllen fallen und sprechen über ein Thema, das jede:n von uns betrifft, egal wie perfekt das Leben nach außen scheint: Unsicherheiten. Zwischen Humor und absolutem Realtalk wird es intim. Lola spricht offen über ihre Komplexe nach körperlichen Veränderungen, ihre ungeliebten Füße und verrät ein bizarres Talent, das mit ihrer „Mund-Garage“ zu tun hat. Vanessa nimmt uns mit in ihre Schulzeit, erzählt von Mobbing wegen ihrer „Oma-Hände“, und Herausforderungen wegen ihrer Dyskalkulie. Die beiden philosophieren darüber, warum uns Social Media und der ständige Vergleich mit tausenden Fremden den Moment rauben, warum Achselhaare immer noch triggern und weshalb wahre Schönheit am Ende eine Frage der Aura ist. Schaltet ein für eine Folge voller ehrlicher Komplexe, kleiner Alltags-Belanglosigkeiten und der großen Erkenntnis: Dein Körper ist deine Wohnung – also mach’s dir gemütlich! Neue Folgen jeden Dienstag!

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