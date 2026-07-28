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SCHÖN LAUT

Wir brechen heute alle Regeln

Studio BummensStaffel 2026Folge 17vom 28.07.2026
Wir brechen heute alle Regeln

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SCHÖN LAUT

Folge 17: Wir brechen heute alle Regeln

60 Min.Folge vom 28.07.2026Ab 12

Es gibt Regeln, über die spricht niemand und trotzdem halten sich irgendwie alle daran. Oder eben nicht. In der neuen Folge von „SCHÖN LAUT“ sprechen Vanessa und Lola über die kuriosesten „Unwritten Rules“ des Alltags und merken schnell: Bei vielen davon gehen ihre Meinungen ordentlich auseinander. Gemeinsam diskutieren sie, warum gesellschaftliche Erwartungen oft mehr Druck machen als sie sollten, sprechen über den Wunsch nach Kindern, Vanessas Hochzeit und darüber, warum jede Person selbst über den eigenen Körper entscheiden können sollte. Natürlich wird es zwischendurch wieder herrlich chaotisch: Lola regt sich über DJs auf, die querbeet Musik spielen, die Community liefert die wildesten ungeschriebenen Regeln und zum Schluss gibt es noch ein Dating-WTF, das man sich kaum ausdenken kann. Schaltet ein für eine Folge voller Diskussionen, Alltagswahnsinn und der Frage: Welche Regeln befolgen wir eigentlich nur, weil es alle anderen auch tun? Neue Folgen jeden Dienstag!

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