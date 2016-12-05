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Sehr witzig!?

Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 05.12.2016

PULS 4Staffel 3Folge 1vom 05.12.2016
Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 05.12.2016

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Folge 1: Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 05.12.2016

45 Min.Folge vom 05.12.2016Ab 6

Ähnlich wie der Krampus mit seiner Rute, besucht Filmlegende Otto Retzer mit seiner Eiswürfelbox den Witze-Stammtisch auf PULS 4 am 5. Dezember. Dabei poltern einem die Pointen nur so um die Ohren. Unser Witzekönig Harry Prünster wird dabei ganz schön gefordert und muss sich im Pointenduell mit Retzer beweisen.

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