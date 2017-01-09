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Sehr witzig!?

Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 09.01.2017 - Amtsrat Helfried

PULS 4Staffel 3Folge 4vom 09.01.2017
Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 09.01.2017 - Amtsrat Helfried

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Folge 4: Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 09.01.2017 - Amtsrat Helfried

46 Min.Folge vom 09.01.2017Ab 6

Wer sagt, dass Beamten keinen Spaß verstehen? Zugegeben, Amtsrat Helfried, Moderator der Satireshow "Vurschrift is Vurschrift" hat seinen eigenen Humor. Spätestens, wenn der Verfechter der Bürokratie über seinesgleichen witzelt, kann sich keiner mehr halten vor Lachen. Beamtenhumor gibt's in der 4. Folge der 3. Staffel von "Sehr witzig!?" auf PULS 4.

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