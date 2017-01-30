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Sehr witzig!?

Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 30.01.2017 - Roman Gregory

PULS 4Staffel 3Folge 9vom 30.01.2017
Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 30.01.2017 - Roman Gregory

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Sehr witzig!?

Folge 9: Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 30.01.2017 - Roman Gregory

46 Min.Folge vom 30.01.2017Ab 6

Alkbottle-Star Roman Gregory sorgt für garantierte Pointen am Witze-Stammtisch. Harry Prünster ist zurück von seiner Weltreise als Witzebotschafter und hat jede Menge Geschichten mitgebracht. Welche Zutaten es braucht, um einen Polizisten zu bauen und warum Moderator Gery Seidl völlig am Sand ist, sehen Sie in der 9. Folge der 3. Staffel von "Sehr witzig!?" auf PULS 4.

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