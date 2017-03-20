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Sehr witzig!?

Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 20.03.2017 - Omar Sarsam

PULS 4Staffel 3Folge 17vom 20.03.2017
Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 20.03.2017 - Omar Sarsam

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Sehr witzig!?

Folge 17: Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 20.03.2017 - Omar Sarsam

45 Min.Folge vom 20.03.2017Ab 6

Kabarettist Omar Sarsam sorgt für Stimmung am Witze-Stammtisch. Neben seiner Jugendsünde "Discoparty" gibt er auch Pointen zum besten.

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