Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 30.01.2017 - KernölamazonenJetzt kostenlos streamen
Sehr witzig!?
Folge 10: Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 30.01.2017 - Kernölamazonen
46 Min.Folge vom 30.01.2017Ab 6
Gudrun Nikodem-Eichenhardt und Caroline Athanasiadis, so heißen die beiden Kabarettistinnen des Kabarettduos Kernölamazonen. Volle Frauenpower somit am Witze-Stammtisch. Die beiden männlichen Berufskomiker Gery Seidl und Harry Prünster befinden sich zwar in der Unterzahl, teilen allerdings ebenfalls kräftig aus. Und zwar in der 10. Folge der 3. Staffel von "Sehr witzig!?" auf PULS 4.
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Sehr witzig!?
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 4, Season 6-7: ProsiebenSat.1 PULS4 & © Season 7: ProSiebenSat.1 PULS 4