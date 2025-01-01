Slavik - Auf Staats Nacken
Folge 1: Kosmetiker
21 Min.Ab 12
Der Kosmetik-Salon "Tran" bietet alle möglichen Leistungen an. Doch Slavik interessiert sich fürs Frauen-Waxing. Er erstellt einen Werbeclip für den Salon. Allerdings kommt der beim Arbeitsamt-Team nicht besonders gut an.
Genre:Comedy, Unterhaltung
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Joyn / Bratan Productions