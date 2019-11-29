Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Slavik - Auf Staats Nacken

Polizist

JoynStaffel 1Folge 3vom 29.11.2019
Polizist

PolizistJetzt kostenlos streamen

Slavik - Auf Staats Nacken

Folge 3: Polizist

27 Min.Folge vom 29.11.2019Ab 12

Slavik macht ein Praktikum bei der Polizei. Kein Problem - da kennt er sich aus. Schließlich stand er mit denen schon öfters in Kontakt. Er erklärt den Polizisten schließlich den Unterscheied zur russischen Polizei und macht einige Nummern klar.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Slavik - Auf Staats Nacken
Joyn
Slavik - Auf Staats Nacken

Slavik - Auf Staats Nacken

Alle 4 Staffeln und Folgen