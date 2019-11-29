Slavik - Auf Staats Nacken
Folge 3: Polizist
27 Min.Folge vom 29.11.2019Ab 12
Slavik macht ein Praktikum bei der Polizei. Kein Problem - da kennt er sich aus. Schließlich stand er mit denen schon öfters in Kontakt. Er erklärt den Polizisten schließlich den Unterscheied zur russischen Polizei und macht einige Nummern klar.
