Slavik - Auf Staats Nacken
Folge 7: Freizeitpark-Manager
24 Min.Folge vom 13.12.2019Ab 12
Slavik fühlt sich als der geborene Manager. Der Freizeitpark sucht gerade einen - wie passend. Seine erste Amtshandlung: die Einführung eines Wet-T-Shirt-Contests. Außerdem sollen sich Frauen in der Achterbahn den Lippenstift nachziehen.
Genre:Comedy, Unterhaltung
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Joyn / Bratan Productions