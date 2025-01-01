Slavik - Auf Staats Nacken
Folge 8: Altenpfleger
27 Min.Ab 12
Dieses Mal kümmert sich Slavik um eine neue Zielgruppe: Denn die Alten kommen viel zu kurz. Was die brauchen, ist Zugang zu jungen Menschen. Dafür ist er ja da. Er macht mit ihnen ein Rollator-Wettrennen und gibt ihnen Straßen-Slang-Unterricht.
12
Copyrights:© Joyn / Bratan Productions