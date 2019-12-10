Slavik - Auf Staats Nacken
Folge 6: Bauarbeiter
16 Min.Folge vom 10.12.2019Ab 12
Bisher hat Slavik sich immer erfolgreich vor körperlicher Arbeit drücken können. Auch auf der Baustelle findet er schnell andere Aufgaben, die ihm vermeintlich besser liegen. Zum Beispiel berät er die Kollegen in Sachen Krankschreibung.
