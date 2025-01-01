Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sonja

Warum hast du dich nie gemeldet?

SAT.1Staffel 1999Folge 1
Warum hast du dich nie gemeldet?

Folge 1: Warum hast du dich nie gemeldet?

45 Min.Ab 12

Gestern noch waren sie gute Freunde, heute ist der Freund scheinbar für immer verschwunden. Warum brechen Menschen abrupt den Kontakt ab? Sonja bringt heute Menschen wieder zusammen, die dachten, sie hätten sich für immer aus den Augen verloren.

SAT.1
