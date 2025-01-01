Warum hast du dich nie gemeldet?Jetzt kostenlos streamen
Sonja
Folge 1: Warum hast du dich nie gemeldet?
45 Min.Ab 12
Gestern noch waren sie gute Freunde, heute ist der Freund scheinbar für immer verschwunden. Warum brechen Menschen abrupt den Kontakt ab? Sonja bringt heute Menschen wieder zusammen, die dachten, sie hätten sich für immer aus den Augen verloren.
Weitere Folgen in Staffel 1999
Sonja
Genre:Talk
Produktion:DE, 1997
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1