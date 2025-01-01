Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Sonja

Auch das noch! Mein Sohn geht auf den Strich

SAT.1Staffel 1999Folge 7
Auch das noch! Mein Sohn geht auf den Strich

Auch das noch! Mein Sohn geht auf den StrichJetzt kostenlos streamen

Sonja

Folge 7: Auch das noch! Mein Sohn geht auf den Strich

45 Min.Ab 12

Eigentlich hat er doch alles gehabt: Eine behütete Kindheit, eine liebende Familie und die Erfüllung jedes Wunsches. Doch dann verschwand er für Monate - bis ihn jemand entdeckte: Er stand am Bahnhof und ging anschaffen. Wie werden die Eltern damit fertig?

Weitere Folgen in Staffel 1999

Alle Staffeln im Überblick

Sonja
SAT.1
Sonja

Sonja

Alle 1 Staffeln und Folgen