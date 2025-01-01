Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1999Folge 5
46 Min.Ab 12

Jeder hat einen großen Wunsch, doch meistens weiß man, dass er sich wahrscheinlich nie erfüllen wird. Die eine möchte gern für einen Abend in die Rolle der "Sissi" schlüpfen, die andere wie Grace Kelly aussehen. Doch jetzt können diese Träume wahr werden - Sonja Zietlow macht es möglich.

SAT.1
